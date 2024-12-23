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Борисов Петр Федоров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Борисов Петр Федоров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
22
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Жихнева
Место события
Жихнева, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 52.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53280
Борисов Петр Федоров
Текст оригинальной записи
Борисов Петр Федоров д. Жихнева

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