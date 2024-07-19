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Балахонов Кузьма Сергеев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Балахонов Кузьма Сергеев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
4,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Тирешихи
Место события
Тирешихи, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 52.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53264
Балахонов Кузьма Сергеев
Текст оригинальной записи
Балахонов Кузьма Сергеев д. Тирешихи

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