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Балабин Иван Михайлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Балабин Иван Михайлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Высотина
Место события
Высотина, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 52.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53263
Балабин Иван Михайлович
Текст оригинальной записи
Балабин Иван Михайлович д. Высотина

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