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Афанасьев Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Афанасьев Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Сельца
Место события
Сельца, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 51.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53261
Афанасьев Василий
Текст оригинальной записи
Афанасьев Василий д. Сельца

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