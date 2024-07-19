Арефьев Евстигней — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрефьев Евстигней

Арефьев Евстигней

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Арефьев Евстигней
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
8,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Званы
Место события
Званы, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 51.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53253
Арефьев Евстигней
Текст оригинальной записи
Арефьев Евстигней д. Званы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.