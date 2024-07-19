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Антонов Павел

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Антонов Павел
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
8,22
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Вешека
Место события
Вешека, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 51.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53248
Антонов Павел
Текст оригинальной записи
Антонов Павел д. Вешека

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