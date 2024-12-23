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Антонов Егор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Антонов Егор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Теплина
Место события
Теплина, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 51.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53246
Антонов Егор
Текст оригинальной записи
Антонов Егор д. Теплина

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