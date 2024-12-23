Алексеев Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Ефим

Алексеев Ефим

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Алексеев Ефим
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Лукьянцева
Место события
Лукьянцева, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 50.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53192
Алексеев Ефим
Текст оригинальной записи
Алексеев Ефим д. Лукьянцева

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.