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Алексеев Елисей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Алексеев Елисей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Аристова
Место события
Аристова, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 50.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53191
Алексеев Елисей
Текст оригинальной записи
Алексеев Елисей д. Аристова

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