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Алексеев Егор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Алексеев Егор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
7,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Алексеева
Место события
Алексеева, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 50.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53190
Алексеев Егор
Текст оригинальной записи
Алексеев Егор д. Алексеева

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