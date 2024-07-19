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Фурин Афанасий Семенович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фурин Афанасий Семенович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
16,54
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Малого Осиновика
Место события
Малого Осиновика, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 49.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53137
Фурин Афанасий Семенович
Текст оригинальной записи
фурин Афанасий Семенович д. Малого Осиновика

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