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Фурин Абрам Григорьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фурин Абрам Григорьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
24,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Малого Осиновика
Место события
Малого Осиновика, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 49.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53136
Фурин Абрам Григорьевич
Текст оригинальной записи
Фурин Абрам Григорьевич д. Малого Осиновика

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