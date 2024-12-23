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Удальцов Никифор Петров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Удальцов Никифор Петров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Городка
Место события
Городка, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 48.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53102
Удальцов Никифор Петров
Текст оригинальной записи
Удальцов Никифор Петров д. Городка

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