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Удальцов Иван Егоров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Удальцов Иван Егоров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
22,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Линевой Дубровы
Место события
Линевой Дубровы, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 48.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53101
Удальцов Иван Егоров
Текст оригинальной записи
Удальцов Иван Егоров д. Линевой Дубровы

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