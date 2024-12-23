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Тихонов Архип

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тихонов Архип
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15,5 и 60р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Богусловля
Место события
Богусловля, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 48.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53093
Тихонов Архип
Текст оригинальной записи
Тихонов Архип д. Богусловля

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