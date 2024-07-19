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Тимофеев Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тимофеев Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Малого Осиновика
Место события
Малого Осиновика, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 47.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53078
Тимофеев Андрей
Текст оригинальной записи
Тимофеев Андрей д. Малого Осиновика

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