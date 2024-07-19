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Суровцев Федор Егоров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Суровцев Федор Егоров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
23,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Сычева
Место события
Сычева, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 47.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53075
Суровцев Федор Егоров
Текст оригинальной записи
Суровцев Федор Егоров д. Сычева

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