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Степанов Ерофей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанов Ерофей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Юшковой Горки
Место события
Юшковой Горки, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 47.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53063
Степанов Ерофей
Текст оригинальной записи
Степанов Ерофей д. Юшковой Горки

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