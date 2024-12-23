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Соболев Кузьма Егоров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Соболев Кузьма Егоров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Расторопова
Место события
Расторопова, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 47.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53049
Соболев Кузьма Егоров
Текст оригинальной записи
Соболев Кузьма Егоров с-ца Расторопова

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