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Сидоров Спиридон

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сидоров Спиридон
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
16
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Громова
Место события
Громова, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 47.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53047
Сидоров Спиридон
Текст оригинальной записи
Сидоров Спиридон д. Громова

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