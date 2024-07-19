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Сахаров Андрей Тар*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сахаров Андрей Тар*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
нед. им. 253 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Страшкова
Место события
Страшкова, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 46.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53027
Сахаров Андрей Тар*
Текст оригинальной записи
Сахаров Андрей Тар. д. Страшкова в д. Богусл. нед. им.

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