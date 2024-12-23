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Савельев Егор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Савельев Егор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
20,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Холман
Место события
Холман, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 46.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53018
Савельев Егор
Текст оригинальной записи
Савельев Егор д. Холман

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