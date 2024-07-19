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Савастьянов Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Савастьянов Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Марьина 2-го
Место события
Марьина 2-го, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 46.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53017
Савастьянов Петр
Текст оригинальной записи
Савастьянов Петр д. Марьина 2-го

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