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Рябчиков Николай Степанов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Рябчиков Николай Степанов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Большого Осиновика
Место события
Большого Осиновика, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 46.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53014
Рябчиков Николай Степанов
Текст оригинальной записи
Рябчиков Николай Степанов д. Большого Осиновика

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