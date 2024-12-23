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Петров Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петров Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Ельнична
Место события
Ельнична, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 45.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52996
Петров Петр
Текст оригинальной записи
Петров Петр д. Ельнична

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