Павлов Артамон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Артамон

Павлов Артамон

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Павлов Артамон
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Хапцов
Место события
Хапцов, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 45.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52971
Павлов Артамон
Текст оригинальной записи
Павлов Артамон д. Хапцов

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.