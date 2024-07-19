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Николаев Михаил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Николаев Михаил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
9,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Бол. Осиновика
Место события
Бол. Осиновика, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 45.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52958
Николаев Михаил
Текст оригинальной записи
Николаев Михаил д. Бол. Осиновика

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