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Николаев Евсевий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Николаев Евсевий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
4,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Богуславля
Место события
Богуславля, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 44.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52955
Николаев Евсевий
Текст оригинальной записи
Николаев Евсевий д. Богуславля

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