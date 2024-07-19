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Никифоров Яков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Никифоров Яков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
21,6 д. и 60 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Дедова
Место события
Дедова, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 44.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52952
Никифоров Яков
Текст оригинальной записи
Никифоров Яков д. Дедова

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