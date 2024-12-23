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Медведев Ефим Васильев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Медведев Ефим Васильев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Быкова
Место события
Быкова, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 44.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52914
Медведев Ефим Васильев
Текст оригинальной записи
Медведев Ефим Васильев д. Быкова

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