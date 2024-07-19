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Матвеев Сергей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Матвеев Сергей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Петрова
Место события
Петрова, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 43.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52912
Матвеев Сергей
Текст оригинальной записи
Матвеев Сергей д. Петрова

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