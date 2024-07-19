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Ларионов Максим

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ларионов Максим
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
19 д.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Дедова
Место события
Дедова, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 43.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52879
Ларионов Максим
Текст оригинальной записи
Ларионов Максим д. Дедова

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