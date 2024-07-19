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Кузьмин Фокой

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кузьмин Фокой
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
4,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Малых Высоких
Место события
Малых Высоких, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 43.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52874
Кузьмин Фокой
Текст оригинальной записи
Кузьмин Фокой д. Малых Высоких

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