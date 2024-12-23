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Кузьмин Матвей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кузьмин Матвей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Придапихи
Место события
Придапихи, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 42.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52865
Кузьмин Матвей
Текст оригинальной записи
Кузьмин Матвей д. Придапихи

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