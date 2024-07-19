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Кузьмин Висилий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кузьмин Висилий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Сераго
Место события
Сераго, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 42.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52856
Кузьмин Висилий
Текст оригинальной записи
Кузьмин Висилий д. Сераго

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