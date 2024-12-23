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Кудрин Николай Яковлев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кудрин Николай Яковлев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,85
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Емельянихи
Место события
Емельянихи, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 42.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52852
Кудрин Николай Яковлев
Текст оригинальной записи
Кудрин Николай Яковлев д. Емельянихи

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