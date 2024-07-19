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Кондратьев Игнатий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кондратьев Игнатий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Сычева
Место события
Сычева, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 42.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52843
Кондратьев Игнатий
Текст оригинальной записи
Кондратьев Игнатий д. Сычева

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