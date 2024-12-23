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Клементьев Пимен

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Клементьев Пимен
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
9,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Воронцов
Место события
Воронцов, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 42.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52840
Клементьев Пимен
Текст оригинальной записи
Клементьев Пимен д. Воронцов

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