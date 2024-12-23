Клементьев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлементьев Иван

Клементьев Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Клементьев Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15,1 д.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Богусловля
Место события
Богусловля, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 42.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52839
Клементьев Иван
Текст оригинальной записи
Клементьев Иван д. Богусловля

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.