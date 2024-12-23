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Кириллов Кирилл

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кириллов Кирилл
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
19
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Бибикова
Место события
Бибикова, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 42.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52834
Кириллов Кирилл
Текст оригинальной записи
Кириллов Кирилл д. Бибикова

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