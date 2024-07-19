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Иванов Варфоломей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Варфоломей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Заложихи
Место события
Заложихи, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 41.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52812
Иванов Варфоломей
Текст оригинальной записи
Иванов Варфоломей д. Заложихи

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