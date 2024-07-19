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Иванов Фрол

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Фрол
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
20,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Цампелова
Место события
Цампелова, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 41.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52795
Иванов Фрол
Текст оригинальной записи
Иванов Фрол д. Цампелова

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