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Иванов Никифор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Никифор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Быкова
Место события
Быкова, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 40.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52779
Иванов Никифор
Текст оригинальной записи
Иванов Никифор д. Быкова

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