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Игнатьев Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Игнатьев Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
25,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Цампелова
Место события
Цампелова, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 40.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52754
Игнатьев Андрей
Текст оригинальной записи
Игнатьев Андрей д. Цампелова

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