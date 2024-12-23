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Ефимов Филипп

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ефимов Филипп
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Приданихи
Место события
Приданихи, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 40.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52741
Ефимов Филипп
Текст оригинальной записи
Ефимов Филипп д. Приданихи

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