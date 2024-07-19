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Ермошев Федор Алексеев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ермошев Федор Алексеев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Иванцева
Место события
Иванцева, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 39.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52725
Ермошев Федор Алексеев
Текст оригинальной записи
Ермошев Федор Алексеев д. Иванцева

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