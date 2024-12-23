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Егоров Никифор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Егоров Никифор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
9,91
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Алексина
Место события
Алексина, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 39.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52708
Егоров Никифор
Текст оригинальной записи
Егоров Никифор д. Алексина

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