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Евдокимов Николай

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Евдокимов Николай
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Анашкина
Место события
Анашкина, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 38.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52692
Евдокимов Николай
Текст оригинальной записи
Евдокимов Николай д. Анашкина

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