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Евграфов Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Евграфов Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Хапцов
Место события
Хапцов, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 38.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52689
Евграфов Иван
Текст оригинальной записи
Евграфов Иван д. Хапцов

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