Дмитриев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриев Степан

Дмитриев Степан

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Дмитриев Степан
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
27,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Богуславля
Место события
Богуславля, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 38.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52685
Дмитриев Степан
Текст оригинальной записи
Дмитриев Степан д. Богуславля

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.